Составьте и запишите текст-рекомендацию Если вы пришли в гости Используйте глаго??ы в условном и повелительном наклонении и прилагательные в сравнительной и превосходной степени ПОМОГИТЕ ПЖЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ПРОШУ

Гость: Гость:

Мы с моими родителями пришли в гости . Нас встретили как родных . Нам было комфортно . Ужин был очень вкусный . Мы играли в очень смешные,интересные,весёлые игры . Мы остались в гостях до утра . Утром мы по завтракали попращались и уехали домой . Мы этот чудесный день за помним на всю жизнь . Было очень весело ! . Точно не уверена .