Составьте и запишите вопросительные предложения (о школе,товарищах,об учебных пр??дметах),употребляя в них вопросительные местоимения.
Русский язык
Составьте и запишите вопросительные предложения (о школе,товарищах,об учебных пр??дметах),употребляя в них вопросительные местоимения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто как не мои товарищи помогут мне в трудную минуту?Что как не школа научит многому?Какой предмет как не математика научит решать примеры русский язык научит правильности писания.
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