Составьте небольшой рассказ о продолжительности жизни некоторых животных: череп??ха, слон, крокодил, сорока, тигр, кошка.

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Составьте небольшой рассказ о продолжительности жизни некоторых животных: череп??ха, слон, крокодил, сорока, тигр, кошка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя продолжительность кошки в домашних условиях составляет около 15 лет.Бывало и попадались которые радовали своих хозяев и более 30 лет.Если кошка здорова,то она проживет долго. на продолжительность жизни влияет порода животного.
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