Составьте небольшой текст с помощью имен прилагательных вы опишете осенние деревья кустарники цветы и так далее Подчеркните в тексте прилагательные волнистой линией русский язык

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Составьте небольшой текст с помощью имен прилагательных вы опишете осенние деревья кустарники цветы и так далее Подчеркните в тексте прилагательные волнистой линией русский язык
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенние деревья очень красивые! Они бывают красного, оранжевого, желтого и коричневого цвета. В этом тексте маленьком прилагательные осенние, красивые, красного, оранжевого, желтого, коричневого.
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