Составьте небольшой текст с помощью имен прилагательных вы опишете осенние деревья кустарники цветы и так далее Подчеркните в тексте прилагательные волнистой линией русский язык

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Составьте небольшой текст с помощью имен прилагательных вы опишете осенние деревья кустарники цветы и так далее Подчеркните в тексте прилагательные волнистой линией русский язык

Автор: Гость