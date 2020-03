Составьте по 5 вопросов к каждому предложению -общий вопрос -специальный вопрос -вопрос к подлежащему -альтернативный вопрос -разделительный вопрос 1)We have got three pets 2)My house is green 3)I can cook pizza

Гость: Гость:

1) He saw this film yesterday общий Did he see this film yesterday? альтернативный Did he see this film yesterday or 5 days ago? специальный When did he see this film?разделительный He saw this film yesterday, didn*t he? вопрос к подлежащему Who saw this film yesterday?.2) I will go to school tomorrow общий Will I go to school tomorrow? альтернативный Will I go to school or to the cinema tomorrow? специальный Where will I go tomorrow? разделительный I will go to school tomorrow, won*t I? вопрос к подлежащему Who will go to school tomorrow?. 3) We are reading an interesting book nowобщий Are we reading an interesting book now?альтернативный Are we reading an interesting book or a magazine now?специальный What are we reading now?разделительный We are reading an interesting book now, aren*t we? вопрос к подлежащему Who is reading an interesting book now?