Составьте по два предложениятак чтобы в одном из них причастие было бы опредилением ,а в другом подлежащим или дополнением

Русский язык

Составьте по два предложениятак чтобы в одном из них причастие было бы опредилением ,а в другом подлежащим или дополнением

Автор: Гость