Составьте по два предложениятак чтобы в одном из них причастие было бы опредилением ,а в другом подлежащим или дополнением
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Составьте по два предложениятак чтобы в одном из них причастие было бы опредилением ,а в другом подлежащим или дополнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Танцующая девушка улыбнулась мне. (определение) Бегущая окинула нас взглядом. (подлежащее)
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