Составте пожайлуста предложения
Русский язык
Составте пожайлуста предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Поезд остановился на разъезде(раз-приставка). Грам.основа:Поезд(подлеж),остановился(сказуемое) 2)Автомобиль подъехал(под-приставка) к поезду. Грам.основа: Автомобиль(подлеж),подъехал(сказуемое) 3)Разъяренный(раз-приставка) тигр напал на слона. Основа: Тигр(подлеж),напал(сказуемое) 4)Щенок съежился(с-приставка) от холода. Основа: Щенок(подлеж),съежился(сказуемое) 5)Коза объедает(об-приставка) листья с куста. Основа: Коза(подлеж),объедает(сказуемое)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Допиши рядом проверочные слово. сороконожки, крошки, без конца, порядке, кроватки, ребенку, прятки, куклы, лошадки, пригожий, пелёнки, пирог, дру...
Математика
1. запишите в виде дроби частное восьми и пяти 2. запишите в виде дроби частное дес??ти и тридцати пяти 3. Представьте в виде неправильной дроб...
Математика
Русский язык
Русский язык