Составте пожайлуста предложения

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Поезд остановился на разъезде(раз-приставка). Грам.основа:Поезд(подлеж),остановился(сказуемое) 2)Автомобиль подъехал(под-приставка) к поезду. Грам.основа: Автомобиль(подлеж),подъехал(сказуемое) 3)Разъяренный(раз-приставка) тигр напал на слона. Основа: Тигр(подлеж),напал(сказуемое) 4)Щенок съежился(с-приставка) от холода. Основа: Щенок(подлеж),съежился(сказуемое) 5)Коза объедает(об-приставка) листья с куста. Основа: Коза(подлеж),объедает(сказуемое)
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