Составте пожайлуста предложения

Гость: Гость:

1) Поезд остановился на разъезде(раз-приставка). Грам.основа:Поезд(подлеж),остановился(сказуемое) 2)Автомобиль подъехал(под-приставка) к поезду. Грам.основа: Автомобиль(подлеж),подъехал(сказуемое) 3)Разъяренный(раз-приставка) тигр напал на слона. Основа: Тигр(подлеж),напал(сказуемое) 4)Щенок съежился(с-приставка) от холода. Основа: Щенок(подлеж),съежился(сказуемое) 5)Коза объедает(об-приставка) листья с куста. Основа: Коза(подлеж),объедает(сказуемое)