1. запишите в виде дроби частное восьми и пяти 2. запишите в виде дроби частное дес??ти и тридцати пяти 3. Представьте в виде неправильной дроби число три целых одна вторая.

Гость: Гость:

1. 8 дробь 5( можно выделить целую часть, тогда получиться 1целых 3 дробь 5) 2. 10 дробь тридцать пять( можно сократить на 5, тогда получиться 2 дробь 7) 3. семь дробь 2 ( 2*3=6, 6+1=7)