Помогите пожалуйста с таблицей срочно поколение и элементная база ЭВМ не надо, вс?? остальное надо

Информатика

Помогите пожалуйста с таблицей срочно поколение и элементная база ЭВМ не надо, вс?? остальное надо

Автор: Гость