Составьте сложное предложение одно со словом гамма а другое со словом политра
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Составьте сложное предложение одно со словом гамма а другое со словом политра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром мой брат сел за пианино и начал играть гаммы. Художник использует разные палитры красок.
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