В первой коробке 3 белых и 4 черных шара, во второй 5 белых и 2 черных. Из наудачу выбранной коробки случайным образом извлечен один шар. Какова вероятность, что он белый? (Задача на формулу полной вероятности) Помогите, пожа...

Математика

В первой коробке 3 белых и 4 черных шара, во второй 5 белых и 2 черных. Из наудачу выбранной коробки случайным образом извлечен один шар. Какова вероятность, что он белый? (Задача на формулу полной вероятности) Помогите, пожалуйста.

Автор: Гость