В первой коробке 3 белых и 4 черных шара, во второй 5 белых и 2 черных. Из наудачу выбранной коробки случайным образом извлечен один шар. Какова вероятность, что он белый? (Задача на формулу полной вероятности) Помогите, пожа...
Математика
В первой коробке 3 белых и 4 черных шара, во второй 5 белых и 2 черных. Из наудачу выбранной коробки случайным образом извлечен один шар. Какова вероятность, что он белый? (Задача на формулу полной вероятности) Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100/(3+5+5+4+2+3)*1=4,54
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