номер 228 помогите пожалуйста

Математика
номер 228 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно пропорцией 180 - 100% 126 - х% 180*х=126*100 180х=12600 х=12600:180 х=70%
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