Решить уравнение 2x+5=25 Срочноооооооооооооооо
Математика
Решить уравнение 2x+5=25 Срочноооооооооооооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+5=25 2x=25-5 2x=20 x=20:2 x=10 Ровно :10
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