В городской библиотеке за день побывали 958человек'из них429взрослых'297старшеклассников'остальные-ученики начальных классов'сколько учеников начальных классов побывало в библиотеке в этот день.?решить с помощью уровнения

Математика

В городской библиотеке за день побывали 958человек'из них429взрослых'297старшеклассников'остальные-ученики начальных классов'сколько учеников начальных классов побывало в библиотеке в этот день.?решить с помощью уровнения

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