Определите, во сколько раз; число378200 больше числа 1525

Математика
Определите, во сколько раз; число378200 больше числа 1525
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
378200:1525=248 Ответ:в 248 раз.
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