За какое время поезд длиной 100м двигающийся со скоростью 36 км/м, полностью пройдёт тоннель длиной 200 м . Можно ли здесь рассматривать поезд как материальную точку ?

Физика

За какое время поезд длиной 100м двигающийся со скоростью 36 км/м, полностью пройдёт тоннель длиной 200 м . Можно ли здесь рассматривать поезд как материальную точку ?

Автор: Гость