За какое время поезд длиной 100м двигающийся со скоростью 36 км/м, полностью пройдёт тоннель длиной 200 м . Можно ли здесь рассматривать поезд как материальную точку ?
Физика
За какое время поезд длиной 100м двигающийся со скоростью 36 км/м, полностью пройдёт тоннель длиной 200 м . Можно ли здесь рассматривать поезд как материальную точку ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тк поезд равен 100м , аскорость его 10м/с, то полностью онпройдёт тоннль за 40 с 400/10=40с( 400 этодлина тонеля + две длины поезда, в таком лучае он полностью проходит его
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши текст вставляя в глаголы-сказуемые и прилагательные нужные окончания.Покажи с помощью стрелок к каким именам существительным и местоимениям ...
Физика
Тело равномерно движется по плоскости сила давления тела на плоскость равна 20Н сила трения 5Н чему равен коэфицент трения скольжения
Обществознание
Значит ли это что из плохих поступков происходят плохие привычки и наооборот по??ейте поступок - пожнёте привычку , посейте привычку - пожнёте х...