Тело равномерно движется по плоскости сила давления тела на плоскость равна 20Н сила трения 5Н чему равен коэфицент трения скольжения

Физика

Тело равномерно движется по плоскости сила давления тела на плоскость равна 20Н сила трения 5Н чему равен коэфицент трения скольжения

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