Определите, Какими частями речи являются слова, соответствующие схемам1____ам2____ое3_____ишь4____ат5____ого

Русский язык
Определите, Какими частями речи являются слова, соответствующие схемам1____ам2____ое3_____ишь4____ат5____ого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошкам, сырое, любишь, -, любимого.
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