Исправь ошибки в выделенных словах В гости спешил человек налегке Связку БАРАНОВ держал он в руке
Русский язык
Исправь ошибки в выделенных словах В гости спешил человек налегке Связку БАРАНОВ держал он в руке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Связку бараноК держал он в руке
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