Значит ли это что из плохих поступков происходят плохие привычки и наооборот по??ейте поступок - пожнёте привычку , посейте привычку - пожнёте характер - пожнёте судьбу

Обществознание
Значит ли это что из плохих поступков происходят плохие привычки и наооборот по??ейте поступок - пожнёте привычку , посейте привычку - пожнёте характер - пожнёте судьбу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посеешь характер- пожнете судьбу
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