Значит ли это что из плохих поступков происходят плохие привычки и наооборот по??ейте поступок - пожнёте привычку , посейте привычку - пожнёте характер - пожнёте судьбу

Обществознание

Значит ли это что из плохих поступков происходят плохие привычки и наооборот по??ейте поступок - пожнёте привычку , посейте привычку - пожнёте характер - пожнёте судьбу

Автор: Гость