Сколько грамматических основ в предложении Это были годы ,когда Арктика ,которая ??о сих пор казалась какими - то далёкими,никому не нужными льдами, стала близка нам и первые великие перелёт привлекли внимание всей страны.
Русский язык
Сколько грамматических основ в предложении Это были годы ,когда Арктика ,которая ??о сих пор казалась какими - то далёкими,никому не нужными льдами, стала близка нам и первые великие перелёт привлекли внимание всей страны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему(хотя я русский не так уж сильно и люблю) или 2, или 3, или 4.Или ищи в инете :).Но вообще сколько частей отделено, столько и грамматических основ.Нас так учили.
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