Состав те рассказ о участниках декабрисково востания

Гость: Гость:

Идейными вдохновителями восстания декабристов были следующие люди: Александр Муравьев – создатель союза Сергей Трубецкой Никита Муравьев Иван Якушин Павел Пестель Кондратий Рылеев Николай Каховский Были и другие активные участники тайных обществ, которые приняли активное участие в попутке переворота, но именно указанные люди были лидерами движения. Общий план их действий на 14 декабря 1825 года был следующим – помешать вооруженным силам России, а также органам государственной власти, в лице Сената, принести присягу на верность императору Николаю. Для этих целей планировалось сделать следующее: захватить Зимний дворец и всю царскую семью. Это передавало бы власть в руки восставших. Руководителем операции был назначен Сергей Трубецкой. В дальнейшем тайные общества планировали создать новое правительство, принять конституцию страны и провозгласить в России демократию. Фактически речь шла о создании республики, из которой вся царская семья должна был быть выслана. Отдельные декабристы в своих планах шли еще дальше и предлагали убить всех, кто имеет отношение к правящей династии.