ПОМОГИТЕ ! ПРЕДСТАВЬТЕ В ВИДЕ ДРОБИ: 7/g-14g

Математика
ПОМОГИТЕ ! ПРЕДСТАВЬТЕ В ВИДЕ ДРОБИ: 7/g-14g
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Получится: 7 --------- -13g
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