2 предложении надо с синтаксическим разбором.
Русский язык
2 предложении надо с синтаксическим разбором.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дрожа от волнения-это деепричастный оборот-обстоятельство.(._._._.)"дрожа"-дееприч; "от" -предлог; "волнения"-существительное в Р.п) Он(местоимение И.п)-подлежащее(____). Принес,подарил(однородные сказуемые,выраженные глаголом-простое глагольное сказуемое). и-сочинительный союз. запах шиповника-дополнение,выраженное сущ. мне-местоимение-дополнение(косвенное); чудный(согласованное определение,выражено прил). цветущего-определение,выраженное причастием.(одиночное) Повествовательное,невосклицательное,двусоставное,распространенное,простое,осложнено дееприч оборотом и однород членами предложения,полное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На соревнованиях по баскетболу игорь принес своей команде 12 очков,андюша 15 очков,??ирил 21 очко и саша 8 очков.коля же не попадал в корнизку скол...
Английский язык
Английский язык