2 предложении надо с синтаксическим разбором.

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Дрожа от волнения-это деепричастный оборот-обстоятельство.(._._._.)"дрожа"-дееприч; "от" -предлог; "волнения"-существительное в Р.п) Он(местоимение И.п)-подлежащее(____). Принес,подарил(однородные сказуемые,выраженные глаголом-простое глагольное сказуемое). и-сочинительный союз. запах шиповника-дополнение,выраженное сущ. мне-местоимение-дополнение(косвенное); чудный(согласованное определение,выражено прил). цветущего-определение,выраженное причастием.(одиночное) Повествовательное,невосклицательное,двусоставное,распространенное,простое,осложнено дееприч оборотом и однород членами предложения,полное.