Высокие равнины с абсолютной высотой свыше 500м. 9 букв. Помогите пожалуйста

География
Высокие равнины с абсолютной высотой свыше 500м. 9 букв. Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это - нагорные равнины. 1/ Восточно-Европейская равнина 2/ Европейская равнина 3/ Западно-Сибирская равнина 4/ Северо-Сахалинская равнина 5/ Приазово-Кубанская равнина
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