Какие из точек A(2;8),B(-3;18),C(-3,9) и D(3,18) лежат на графике функции y=2x²?
Алгебра
Какие из точек A(2;8),B(-3;18),C(-3,9) и D(3,18) лежат на графике функции y=2x²?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем подставлять: А:8=2*4 ответ: да лежит В:18=2*9 ответ:да лежит С:9=2*9 ответ:нет не лежит D:18=2*9 ответ: да лежит
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