В течении 40 секунд поезд двигался равномерно со скоростью 60 км/ч какой путь прошел поезд за это время ?

Физика

В течении 40 секунд поезд двигался равномерно со скоростью 60 км/ч какой путь прошел поезд за это время ?

Автор: Гость