В течении 40 секунд поезд двигался равномерно со скоростью 60 км/ч какой путь прошел поезд за это время ?
Физика
В течении 40 секунд поезд двигался равномерно со скоростью 60 км/ч какой путь прошел поезд за это время ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60×60=3600 сек. 2)3600÷40=90 км ответ:90 км прошел поезд за это время.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Рассказ про электронную почту на казахском языке пожалуйста, сегодня здавать! Ответьте пожалуйста! Я буду очень благодарен и дам 90 баллов! Кто хоч...
Литература
Другие предметы
Русский язык