Информация о барселона
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Информация о барселона
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Барсело́на — город в Испании, столица автономной области Каталония и одноимённой провинции. Порт на Средиземном море в 120 км от границы Франции. Крупнейший промышленный и торговый центр Испании.
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