Здравствуйте. Срочно нужно решение на геометрию 11 класс. 1) Найти : | вектор a+ вектор b | , если | вектора a | =2, | вектора b | =4 и угол ab = 120 градусов. 2) Найти : вектор a *(вектор a - вектор b), если вектор a (2; -1;...
Геометрия
Здравствуйте. Срочно нужно решение на геометрию 11 класс. 1) Найти : | вектор a+ вектор b | , если | вектора a | =2, | вектора b | =4 и угол ab = 120 градусов. 2) Найти : вектор a *(вектор a - вектор b), если вектор a (2; -1; -2), вектор b = 3i +4j [ вектор b (3; 4; 0)] 3) При каких значениях k угол между векторами a+kb и вектором b равен 90 градусов, если a (-2; 3; 1) и b (1; 4; -3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...................................................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Найдите в приведенном ниже списке примеры неречевого общения: 1) приглашение в гости 2) рукопожатие с приятелем 3) беседа с учителем 4) пис...
Русский язык
Биология
Биология. Общее знакомство с растениями. Отметь в таблице какие органы указанны?? растений употребляет человек в пищу.
Геометрия