Здравствуйте. Срочно нужно решение на геометрию 11 класс. 1) Найти : | вектор a+ вектор b | , если | вектора a | =2, | вектора b | =4 и угол ab = 120 градусов. 2) Найти : вектор a *(вектор a - вектор b), если вектор a (2; -1;...

Геометрия

Здравствуйте. Срочно нужно решение на геометрию 11 класс. 1) Найти : | вектор a+ вектор b | , если | вектора a | =2, | вектора b | =4 и угол ab = 120 градусов. 2) Найти : вектор a *(вектор a - вектор b), если вектор a (2; -1; -2), вектор b = 3i +4j [ вектор b (3; 4; 0)] 3) При каких значениях k угол между векторами a+kb и вектором b равен 90 градусов, если a (-2; 3; 1) и b (1; 4; -3)

Автор: Гость