Биология. Общее знакомство с растениями. Отметь в таблице какие органы указанны?? растений употребляет человек в пищу.
Биология
Биология. Общее знакомство с растениями. Отметь в таблице какие органы указанны?? растений употребляет человек в пищу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какое например у моркови семя пшено ото она бутит
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