Биология. Общее знакомство с растениями. Отметь в таблице какие органы указанны?? растений употребляет человек в пищу.

Биология
Биология. Общее знакомство с растениями. Отметь в таблице какие органы указанны?? растений употребляет человек в пищу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какое например у моркови семя пшено ото она бутит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Что такое Теорема ????? Помогите!!!
Ответить
Математика
Найдите значение выражение 7 во 2 степини минус 35
Ответить
Литература
Матералы к сочинению . 1 Внешность. 2. Характер. 3. поступки. Сказка 0 мёртвой ца??евне и о семи богатырях.
Ответить
История
Название какой страны в переводе означает нижние земли
Ответить
Математика
Решите плз. 13×5+13×9 —————— = 13×28
Ответить