Найдите значение выражение 7 во 2 степини минус 35
Математика
Найдите значение выражение 7 во 2 степини минус 35
Ответ(ы) на вопрос:
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7 во 2-ой степени -49 49-35=14
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