Найдите значение выражение 7 во 2 степини минус 35

Математика
Найдите значение выражение 7 во 2 степини минус 35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 во 2-ой степени -49 49-35=14
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