Тест рассуждение на тему знание-истинный клад 5 класс СРОЧНО!!!

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Тест рассуждение на тему знание-истинный клад 5 класс СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек стремится найти сокровища,клад.Каждый видит клад по разному,но по моему истинный клад-это знание.Но для чего оно нужно?Для того,чтобы знать.ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ ДЕЛАТЬ ВСЁ ЧТО УГОДНО!Некоторые считают,что знания не пригодятся в жизни.Но это не так!Знания упрощают ,делают нашу жизнь лучше!И поэтому я считаю,что нужно находить этот клад,стремится к нему и искать.Если нашёл,то стараться и хотеть учить.
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