Однокоренное слово к словы веник
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Однокоренное слово к словы веник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веничек, вениковый, веничный. Он же просит однокоренные, а то что здесь буква ч, то это чередование согласных.
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