Инфинитив имеет окончание?

Русский язык
Инфинитив имеет окончание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не имеет инфинитив не имеет
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