Помогите Пожалуйста нужно сочинение на теиу сказки. "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях."Срочняк нужно!

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«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — талантливейшее произведение А. С. Пушкина. Его положительные персонажи наделены чертами характера, особенно ценимыми людьми: добротой, великодушием, храбростью, преданностью.Царица-мать верно ждёт своего мужа, отправившегося в дальний поход:Смотрит в поле, инда очи Разболелись глядючи С белой зори до ночи; Не видать милого друга! Только видит: вьётся вьюга, Снег валится на поля, Вся белёшенька земля.Царевна-дочь — воплощение добродетели: она кротка, терпелива, щедра. Она заботливая хозяйка. Попав в терем богатырей, она первым делом «всё порядком убрала», «засветила Богу свечку, затопила жарко печку». Она скромная, честная и благовоспитанная. Когда богатыри сватаются к ней, она отвечает:Всех я вас люблю сердечно;Но другому я навечно Отдана.Мне всех милей Королевич Елисей.Королевич Елисей как будто списан Пушкиным с былинного богатыря. Его любовь спасает царевну. А зло рассыпается осколками зеркала мачехи. Полной противоположностью скромной и трудолюбивой царевны является «злая» мачеха, думающая только о своей красоте. Именно эта героиня, ревнивая и завистливая, олицетворяет «тёмный мир» в сказке.А. С. Пушкин противопоставляет «лицо» и «душу», красоту внешнюю и красоту внутреннюю. В понимании поэта истинная красота — это жизнь, исполненная добра.