Тест по теме lt;lt;Стили реяиgt;gt;
Литература
Тест по теме lt;lt;Стили реяиgt;gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бывают разные стили речи. Книжные,научные,официальные.Каждый о себе что-то значит или представляет.Например научный стиль-Значит представляет что-то научное.Так и остальные стили речи!
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