Какое количество вопросов нужно задать, чтобы наверняка угадать загаданного ученика вашего класса.
Информатика
Какое количество вопросов нужно задать, чтобы наверняка угадать загаданного ученика вашего класса.
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Гость:
Ну вопросов 10 наверное
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