Помогите пожалуйста с заданиями Верно ли высказывание: Четырнадцать двадцать ??ервых равны двум третьим. Одна двадцатая равна нулю целых пяти сотым.

Математика
Помогите пожалуйста с заданиями Верно ли высказывание: Четырнадцать двадцать ??ервых равны двум третьим. Одна двадцатая равна нулю целых пяти сотым.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да высказывание верное
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