Помогите пожалуйста с заданиями Верно ли высказывание: Четырнадцать двадцать ??ервых равны двум третьим. Одна двадцатая равна нулю целых пяти сотым.

Математика

Помогите пожалуйста с заданиями Верно ли высказывание: Четырнадцать двадцать ??ервых равны двум третьим. Одна двадцатая равна нулю целых пяти сотым.

Автор: Гость