Кому а.с Пушкин посвятил следующие строки ? Молю святое провиденье: Да голос мой душе твоей: Дарует то же утешенье ,Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней!

Литература

Кому а.с Пушкин посвятил следующие строки ? Молю святое провиденье: Да голос мой душе твоей: Дарует то же утешенье ,Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней!

Автор: Гость