Кому а.с Пушкин посвятил следующие строки ? Молю святое провиденье: Да голос мой душе твоей: Дарует то же утешенье ,Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней!
Литература
Кому а.с Пушкин посвятил следующие строки ? Молю святое провиденье: Да голос мой душе твоей: Дарует то же утешенье ,Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней!
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Гость:
И.Пущину.100%.Знаю с садика :)))
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