Помогите пожайлуста с домашкой, я сильно отстал от этой темы и у меня просто сегод??я соревнования

Математика
Помогите пожайлуста с домашкой, я сильно отстал от этой темы и у меня просто сегод??я соревнования
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А тему надо подтянуть если отстал.
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