Решите плз. 13×5+13×9 —————— = 13×28
Математика
Решите плз. 13×5+13×9 —————— = 13×28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13*5+13*9=182 13*28=364 182:364=0,5 или 182364 =12=0,5(- это дробь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте из словосочетаний сложные существительные. Словосочитание: ходить по луне,строить машины,варить сталь, выжимать сок,укладывать пути,печат...
Литература
Кому а.с Пушкин посвятил следующие строки ? Молю святое провиденье: Да голос мой душе твоей: Дарует то же утешенье ,Да озарит он заточенье Лучом ли...