Образуйте из словосочетаний сложные существительные. Словосочитание: ходить по луне,строить машины,варить сталь, выжимать сок,укладывать пути,печатать книги,любить книгу.
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Образуйте из словосочетаний сложные существительные. Словосочитание: ходить по луне,строить машины,варить сталь, выжимать сок,укладывать пути,печатать книги,любить книгу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луноход Машиностроитель Сталевар Соковыжималка Путеукладчик Книгопечатание
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