Матералы к сочинению . 1 Внешность. 2. Характер. 3. поступки. Сказка 0 мёртвой ца??евне и о семи богатырях.

Литература
Матералы к сочинению . 1 Внешность. 2. Характер. 3. поступки. Сказка 0 мёртвой ца??евне и о семи богатырях.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
царевна-добрая,великодушная,приветливая,любит чистоту,она идеал девушки.                                                                                                                      жила в дворце,живёт у семи богатырей.                                                                 красивая,белолица , черноброва.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Название какой страны в переводе означает нижние земли
Ответить
Математика
Решите плз. 13×5+13×9 —————— = 13×28
Ответить
Русский язык
Образуйте из словосочетаний сложные существительные. Словосочитание: ходить по луне,строить машины,варить сталь, выжимать сок,укладывать пути,печат...
Ответить
Русский язык
Тест рассуждение на тему знание-истинный клад 5 класс СРОЧНО!!!
Ответить
Литература
Кому а.с Пушкин посвятил следующие строки ? Молю святое провиденье: Да голос мой душе твоей: Дарует то же утешенье ,Да озарит он заточенье Лучом ли...
Ответить