Матералы к сочинению . 1 Внешность. 2. Характер. 3. поступки. Сказка 0 мёртвой ца??евне и о семи богатырях.
Литература
Матералы к сочинению . 1 Внешность. 2. Характер. 3. поступки. Сказка 0 мёртвой ца??евне и о семи богатырях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
царевна-добрая,великодушная,приветливая,любит чистоту,она идеал девушки. жила в дворце,живёт у семи богатырей. красивая,белолица , черноброва.
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