Что такое Теорема ????? Помогите!!!
Геометрия
Что такое Теорема ????? Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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Теоре́ма (др.-греч. θεώρημα — «доказательство, вид; взгляд; представление, положение») — утверждение, выводимое в рамках рассматриваемой теории из множества аксиом посредством использования конечного множества правил вывода.
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