Найдите в приведенном ниже списке примеры неречевого общения: 1) приглашение в гости 2) рукопожатие с приятелем 3) беседа с учителем 4) письмо бабушке Выберите один ответ: a. рукопожатие с приятелем b. письмо бабушке c....
Обществознание
Найдите в приведенном ниже списке примеры неречевого общения: 1) приглашение в гости 2) рукопожатие с приятелем 3) беседа с учителем 4) письмо бабушке Выберите один ответ: a. рукопожатие с приятелем b. письмо бабушке c. приглашение в гости d. беседа с учителем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рукопожатие с приятелем
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