Найдите в приведенном ниже списке примеры неречевого общения: 1) приглашение в гости 2) рукопожатие с приятелем 3) беседа с учителем 4) письмо бабушке Выберите один ответ: a. рукопожатие с приятелем b. письмо бабушке c....

Обществознание

Найдите в приведенном ниже списке примеры неречевого общения: 1) приглашение в гости 2) рукопожатие с приятелем 3) беседа с учителем 4) письмо бабушке Выберите один ответ: a. рукопожатие с приятелем b. письмо бабушке c. приглашение в гости d. беседа с учителем

Автор: Гость