Устный краткий рассказ об аксакове

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Устный краткий рассказ об аксакове
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Гость:
Сергей Тимофеевич Аксаков родился в  1791 году в Уфе в семье служившего прокурором  земского суда Тимофея Степановича Аксакова (1762—1836/1837) . Тимофей Степанович, выходец из небогатого, хотя и старинного рода, был женат на Марии Николаевне Зубовой (1769—1833) — дочери товарища генерал-губернатора  Уфимского наместничества. Мария Николаевна, умная и властная женщина, выросшая среди высшего чиновничества и получившая хорошее по тем временам образование, в юности вела переписку с либеральным просветителем  Николаем Ивановичем Новиковым.
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