Устный краткий рассказ об аксакове
Литература
Устный краткий рассказ об аксакове
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей Тимофеевич Аксаков родился в 1791 году в Уфе в семье служившего прокурором земского суда Тимофея Степановича Аксакова (1762—1836/1837) . Тимофей Степанович, выходец из небогатого, хотя и старинного рода, был женат на Марии Николаевне Зубовой (1769—1833) — дочери товарища генерал-губернатора Уфимского наместничества. Мария Николаевна, умная и властная женщина, выросшая среди высшего чиновничества и получившая хорошее по тем временам образование, в юности вела переписку с либеральным просветителем Николаем Ивановичем Новиковым.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Геометрия
Здравствуйте. Срочно нужно решение на геометрию 11 класс. 1) Найти : | вектор a+ вектор b | , если | вектора a | =2, | вектора b | =4 и угол ab =...