Длина Большого Алматинского канала приближено равна 170 км, а на карте это изображено отрезком 17 мм. Найдите масштаб карты.
Математика
Длина Большого Алматинского канала приближено равна 170 км, а на карте это изображено отрезком 17 мм. Найдите масштаб карты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
170 км =17 000 000 мм 17 000 000/17=1 000 000 масштаб карты 1:1 000 000
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