Длина Большого Алматинского канала приближено равна 170 км, а на карте это изображено отрезком 17 мм. Найдите масштаб карты.

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Длина Большого Алматинского канала приближено равна 170 км, а на карте это изображено отрезком 17 мм. Найдите масштаб карты.

Автор: Гость