Найди значение выражение 7 во 2 степини минус 35
Математика
Найди значение выражение 7 во 2 степини минус 35
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7^2 - 35 ( значок ^ обозначает степень ) 7^2= 7*7 =49 49 - 35=14
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