перевод matt usually listens to the radio before he gets up
Английский язык
перевод matt usually listens to the radio before he gets up
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Gets up - Глагол вставай. he - Он (местоимение) usually - Обычно (Наречие) matt - мясо
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