Длина футбольных ворот в 7,3метра высота 2,4 выполните изображение футбольных ворот в масштабе 1:100
Математика
Длина футбольных ворот в 7,3метра высота 2,4 выполните изображение футбольных ворот в масштабе 1:100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выполнить построение = начертить. Длина ворот = 7,3 м * 0,01 = 0,073 м = 7,3 см = 73 мм Ширина ворот = 2,4 м *0,01 = 24 мм. Рисунок прилагается.
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